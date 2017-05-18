Во Владивосток прибыл первый теплоход из КНДР

В порту Владивостока пришвартовался первый прибывший из КНДР в Россию грузопассажирский теплоход Mangyobong-92. На борту находились представители туристических компаний: они оценивали удобства маршрута.

Гости проведут в России два дня. "По суше они отправятся в Хуньчунь – конечную точку путешествия", – цитирует сайт "Комсомольская правда" специалистов Владивостокского морского пассажирского терминала. Обратный рейс запланирован на 19 мая.