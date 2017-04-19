В элитной клинике пациентов "лечил" автомеханик

В Пензе полиция задержала группу аферистов, выдававших себя за сотрудников элитной клиники. Злоумышленники заманивали клиентов, а затем вынуждали оформить кредит.

Элитная клиника располагалась в одном из торговых центров Пензы, сообщается на сайте МВД по региону. В преступную группу входили 12 человек. Под видом врачей злоумышленники заманивали клиентов, предлагая пройти бесплатную диагностику. Позже их вынуждали оформить кредит на оплату "медицинских услуг" на сумму от 50 до 200 тысяч рублей.

Когда в адрес учреждения посыпались жалобы от обманутых пациентов, на него обратили внимание стражи порядка. По информации ведомства, жертвами мошенников в основном становились женщины старше 50 лет. В общей сложности в полицию обратились около 100 человек.

В ходе проверки выяснилось, что в клинике работали граждане, не имеющие медицинского образования. Например, комплексную диагностику здоровья осуществлял автомеханик.



Все фигуранты дела обвиняются в крупном мошенничестве. Двое руководителей конторы (уроженцы Краснодарского края) взяты под стражу, еще один член преступного сообщества отправлен под домашний арест. Остальные находятся под подпиской о невыезде.