В Москве придумали новый вид автомошенничества

Как известно, Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения. При этом одним из самых распространенных видов мошенничества в Москве остается отъем денег у желающих купить подержанную иномарку. Однако теперь жертвами аферистов, прикрывающихся вывеской автосалона, стали те, кто хочет продать машину.

Житель столицы Артем Ермаков утверждает, что стал жертвой мошенников. По его словам, посредники предложили продать его автомобиль Mazda по крайне выгодной цене. Хозяин машины рассказал, что за его иномарку автосалон якобы предложил 850 тысяч рублей. При этом 750 тысяч рублей полагались ему, а 100 тысяч – салону.

Однако из-за того, что потерпевший толком не разобрался в деталях договора, на руки он получил значительно меньшую сумму. Обманутый мужчина убежден, что злоумышленники хитростью вынудили его подписать бумаги, сообщает РЕН ТВ.

Схема выглядит так: автовладелец размещает объявление о продаже своего железного коня на одном из специализированных сайтов, а спустя некоторое время ему звонит сотрудник салона с просьбой пригнать машину, поскольку появился желающий ее приобрести. После того, как хозяин автомобиля ставит подпись под договором, предполагаемый покупатель исчезает.

Но на этом сюрпризы не заканчиваются: вскоре выясняется, что оформить возврат своей машины автовладельцу уже не так просто – все дело в тонкостях договора. В итоге хозяина авто вынуждают снижать цену, при этом сумма комиссионного вознаграждения салона остается без изменений.

При этом ушлые посредники не прочь получить эти деньги, даже если автомобиль по их вине получил повреждения. "У автомобиля оторвана накладочка. И за весь этот сервис они хотят получить 17 тысяч рублей, и это уже со скидкой", – пожаловалась одна из клиенток салона.

Автомобилисты подозревают, что менеджеры, столь ловко навязывающие свои услуги, прикрываются вывеской фирмы-однодневки. Они в любой момент могут сменить название и продолжат поиски новых жертв. Обманутые клиенты настаивают на закрытии сомнительного предприятия и возбуждении уголовного дела в отношении его сотрудников.