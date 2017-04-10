По программе "Моя улица" благоустроят дворы

Программа благоустройства московских улиц снова в действии. Работы начались 10 апреля. Обновление коснется и дворовых территорий.

Более восьми десятков объектов общей площадью 240 гектаров благоустроят к осени столичные коммунальщики. О планах программы "Моя улица" рассказал журналистам руководитель Департамента капитального ремонта Москвы Алексей Елисеев.

"Сегодня мы начинаем основные работы по программе "Моя улица". В этом году мы планируем благоустроить более 80 объектов, протяженностью более 50 километров, общей площадью более 240 гектаров. Будут выполнены работы по прокладке инженерных коммуникаций, по выносу коммуникаций, по устройству кабельных канализаций. Будут работы, связанные с устройством плиточного мощения, с высадкой деревьев, с устройством газонов, новых игровых детских площадок", – сказал Елисеев.

О том, что работы по программе "Моя улица" начнутся в апреле и продлятся до конца августа – начала сентября, ранее говорил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он напомнил, что в прошлом году реконструкция коснулась 61 улицы в центре столицы.

На новом этапе программы, в 2017 году, по словам Елисеева, будут созданы новые городские пространства.

"В рамках работ по программе "Моя улица" мы заходим также в дворовые территории, благоустраиваем первую линию дворов. Практически 70% дворов ЦАО, входящих в программу, будут сделаны в рамках ее стандарта. Появится освещение, будут благоустроены газоны, детские площадки. Мы также займемся входными группами подъездов, козырьками, дверями, отремонтируем более 1,3 тысячи фасадов", – пояснил глава департамента.

В этом году планируется завершить комплексное благоустройство Бульварного и Садового колец. Работы пройдут и на территориях возле станций метро "Академическая", "Баррикадная", "Краснопресненская" и "Сокол", въездных групп на МКАД на пересечении с Озерной улицей, с Алтуфьевским и Щелковским шоссе, с Рязанским проспектом и шоссе Энтузиастов.

Список улиц, которых коснется реконструкция, обширный. Достаточно отметить, что к ним прилегают 226 дворовых территорий. По данным мэрии, 163 из них будут благоустроены комплексно, остальные 63 приведут в порядок в рамках текущего ремонта. Основные работы по программе "Моя улица" в этом году планируется завершить ко Дню города.