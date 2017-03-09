Названы самые грязные регионы России

Организация "Зеленый патруль" по итогам зимнего сезона опубликовала "Экологический рейтинг субъектов России". Антилидерами стали Подмосковье и Ленинградская область.

Председатель "Зеленого патруля" Андрей Нагибин заявил, что в Московскую область ежегодно вывозится около пяти миллионов тонн мусора, сообщает "НСН". "Подмосковье фактически является сборником всего мусора Москвы", – отметил он.

В Ленинградской области аналогичная ситуация, но территория региона засоряется еще сильнее за счет незаконных песчаных карьеров. При этом столица и Санкт-Петербург заняли в рейтинге пятое и девятое места по чистоте соответственно.

Самой загрязненной оказалась Челябинская область, передает RT. Помимо перечисленных регионов, антилидерами стали Еврейская автономная область, Республика Бурятия, Тверская, Свердловская, Курганская, Оренбургская и Иркутская области.

Наиболее чистыми регионами признаны Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край. Также в топ вошли Белгородская, Ульяновская и Тюменская области, Чукотский автономный округ и Чувашская Республика.

При составлении рейтинга анализировались показатели всех 85 регионов России. Исследователи учитывали не только уровень загрязнения воздуха и воды, но и активность общественных организаций, действия администрации и так далее.