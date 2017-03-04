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Две сестры зверски убили семью из четырех человек

Фото: vk.com/mospolice
В Туве двух сестер заподозрили в жестокой расправе над семьей из четырех человек. Девушки утопили двух детей в ванной, а их родителей зарезали.
прочитано 13118 раз

Трагедия произошла в городе Ак-Довурак. Глава семейства пригласил 19-летнюю девушку и ее 25-летнюю сестру к себе домой, чтобы вместе выпить. В разгар "вечеринки" нагрянула жена. Возмущенная поведением мужа и сестер женщина, по всей видимости, в грубой форме попросила девушек уйти. После чего завязалась перепалка.

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Словесный конфликт перерос в драку, которая завершилась массовым убийством. Обоих супругов сестры зарезали, а их двух детей – четырех и шести лет – утопили в ванной. Выжить в кровавой бане удалось лишь старшему ребенку. Незадолго до трагедии девочка уехала с бабушкой в Кызыл.

Чтобы скрыть следы преступления девушки подожгли квартиру. Однако сыграло против преступниц. Соседи, почувствовавшие запах гари вызвали пожарных. Войдя в помещение, сотрудники МЧС обнаружили четыре тела, передает РЕН ТВ.

Вскоре правоохранители нашли и задержали подозреваемых. Следствие считает, что на преступление сестер толкнула ссора, которая произошла между ними и супругой хозяина квартиры.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство двух и более лиц", "Убийство малолетнего". Правоохранители выясняют все подробности инцидента. Следствие намерено ходатайствовать об аресте сестер.

Автор: Алёна Нестерова4 марта 2017, 18:09

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