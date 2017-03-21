Женщина зарубила мужа топором после замечания о супе без мяса

Следственный комитет выясняет обстоятельства трагедии, произошедшей в поселке Заиграево в Бурятии. Местная жительница, мать двоих детей, испугавшись угроз мужа, зарубила его ночью топором.

По данным следствия, 23-летняя женщина состояла в браке шесть лет. Вместе с 25-летним супругом они воспитывали двоих детей.



Установлено, что 17 марта глава семейства вернулся из тайги с заработков. Он привез пять тысяч рублей. Три тысячи из заработанного отдал супруге, а на оставшиеся две тысячи "ушел в загул". Женщина вернула долги, а на остальные деньги купила немного продуктов.

Вечером 19 марта мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения, сообщает "Газета.ru". Он потребовал ужин, а затем стал ругать жену, увидев, что суп без мяса. Не слушая оправданий супруги по поводу отсутствия денег на покупку мяса, мужчина избил ее и пригрозил убить во сне.

Ночью молодая женщина не могла уснуть, опасаясь, что муж осуществит угрозы. Она вышла во двор, взяла топор, подошла к кровати и нанесла несколько ударов по голове мужчины. "Через несколько минут девушка позвонила на станцию скорой медицинской помощи и в полицию. Затем она разбудила и вывела на улицу детей, чтобы они не увидели кровавую картину", – говорится в сообщении СУ СК по региону.

Отмечается, что женщина дождалась приезда правоохранительных органов. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Теперь специалистам предстоит по результатам судебно-психиатрической экспертизы установить, было ли совершено преступление в состоянии аффекта, говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Пермском крае мужчина зарубил своих бабушку, мать, отца и младшего брата. Как писали Dni.Ru, затем преступник поджег дом, в котором находились тела, и скрылся, однако был пойман полицией в тот же день.