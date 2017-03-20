В ярославской школе нашли труп ученика

Киев лишил Самойлову "Евровидения" Побег Вороненкова и Максаковой Особое мнение Здоровье Дом-2

Самое читаемое

Роскошная Самбурская затмила моделей в трусах
Лысый больной Билан: Я такого давно не испытывал
Беркова выходит замуж за Стоянова
Неожиданные заявления Владимира Путина
Бузова пыталась прорваться на день рождения Тарасова
партнеры
Среда 22 марта
Лента новостей
18:11
Сколько потеряет Украина после отмены переводов из России
18:05
Неизвестный с ножом набросился на людей около британского парламента
17:56
Беспредельщик на Gelandewagen устроил гонки по Новому Арбату (видео)
17:12
Известный актер Георгий Оболенский умер в Москве
17:01
Девочка сорвала шапочку с Папы Римского (видео)
16:57
Из горящей квартиры на востоке Москвы спасли ребенка
16:51
Против Никиты Белых возбудили новое дело
16:50
Звезды фигурного катания отметили юбилей в Москве
16:37
Володин: поездка главы ПАСЕ в Сирию – заслуга Госдумы
16:36
Принцесса разрушила семью российской модели
16:32
На востоке Москвы загорелся жилой дом
16:31
Кремль хочет запретить соцсети детям до 14
16:22
Писатель Акунин припомнил старую обиду
16:19
Самойлову официально выгнали с "Евровидения"
16:05
Желтую ветку московского метро протянут до Внуково
15:56
Объявлены имена лауреатов президентских премий
15:54
Медведев попросил чиновников общаться по-человечески
15:40
Бывшую жену Казаченко поздравляют с рождением ребенка
15:39
Подопечный Тимати отказался извиняться перед инвалидами
15:35
Насильник набросился на москвичку в парке "Измайлово"
15:30
В России показали iPhone 7.5
15:06
Эвелину Бледанс возмутили оскорбления людей с особенностями
14:59
Москва проколет газовый пузырь Киева
14:58
В Куршевеле ограбили виллу Прохорова
14:55
Ведущая "Орла и решки" попала в страшную аварию
14:37
Бывшая жена губернатора Чукотки умерла в реанимации
14:28
Российский миллионер прикинулся бродягой (видео)
14:22
Россиянки массово продаются мигрантам
14:17
Тернистый путь Костенко к Тарасову
14:16
Разговоры о тайной дочери довели Катю Семенову до нервного срыва
13:59
Соратник Порошенко проговорился о новом перевороте
13:44
Чашка чая в день спасет от слабоумия
13:37
Негр спел хит Летова "Все идет по плану"
13:33
Трампу припомнили его заявления о Путине
13:22
Приговор Варваре Карауловой оставили в силе
13:03
Мать беспокоится за ребенка Юлии Самойловой
13:00
Авиадиспетчер Внуково зарезал жену и дочь
12:54
В лифте многоэтажки на юго-востоке Москвы умерла школьница
12:42
52-летнюю Апину засняли с молодым любовником
12:40
Бабкина объяснила уход Гора
12:34
Компанию Disney обвинили в краже "Зверополиса"
12:33
Хорошие дороги в России появятся только через 20 лет
12:32
На севере Москвы водитель сбил пешехода и скрылся
12:18
Как артисты воруют друг у друга
12:00
Назван главный продукт женской красоты
11:56
Инвалиды обидели Юлию Самойлову
11:52
Вытрезвители обсудили в Мосгордуме
11:49
Невеста Преснякова рассказала о родах за границей
11:43
Ученые раскрыли секрет "тяжелой кости"
11:38
Володин сказал добрые слова о таланте Самойловой
11:35
Участницы "Пусть говорят" устроили жестокую драку в эфире
11:14
США ввели войска на Украину
11:10
Максакова – сбежавшей дочке: Какая же ты дура
11:08
Лучшие экранизации "Шерлока Холмса"
10:54
Странное поведение Шурыгиной перед изнасилованием
10:43
Тело женщины три дня пролежало в коммуналке на юге Москвы
10:26
Как уберечься от суицида
10:25
Володин призвал депутатов побыстрее отчитаться о доходах
10:23
После пожара в Подмосковье нашли троих убитых
10:18
Многодетная мать создала наркокартель на Украине
09:40
Малахов посоветовал лечить укусы клещей мочой
09:29
Эксперт: Джигурда только косит под дурака
09:26
Самые богатые американцы попросили повысить им налоги
09:24
Москвич в пьяной ссоре зарезал пенсионера
09:07
Ученые назвали дату столкновения Земли с Марсом
09:02
В Москве на территории школы нашли скелет человека
08:43
Россия ударила Эрдогана по помидорам
08:42
Странный наряд оголил дочь Юдашкина
08:38
Мария Максакова ждет четвертого ребенка
08:37
Украина оказалась в неловком положении
08:34
Чиновникам пообещали вторую премию
08:03
Оскароносная трагедия сантехника
08:01
Два человека пострадали при стрельбе в московской гостинице
22:06
Названа дата свержения Порошенко
21:56
У Юлии Самойловой появится покровитель
21:55
Дешевые аналоги дорогих лекарств от простуды
21:54
Кадыров собирает чемодан в Сирию
21:43
Ольга Бузова вышла на сцену в нижнем белье
21:36
Спасением от ожирения признали открытое окно
21:20
Москвичам станет доступен "Код революции"
21:14
Глава МВД Франции лишился должности после скандала
21:01
Жена оценила шокирующие признания Епифанцева
20:58
Медведев назначил нового главу Росмолодежи
20:44
Судьба Самойловой оказалась в руках Порошенко
20:30
Слава и унижения Лидии Руслановой
20:18
Почему беспредельщице Багдасарян все нипочем
20:13
Капитан Савченко взяла курс на женственность
19:58
На северо-востоке Москвы рыбаки застряли на льдине
19:37
Обнародованы подробности смерти Гитлера
19:21
Адвокат семьи Магнитского выпал из окна из-за джакузи
18:56
Ляшко: Украиной управляет "вахтер из посольства" США
18:52
В Москве наградят почетной премией успешных женщин
18:51
Фадеев запретил Наргиз Закировой выступать в Кремле
18:49
В Москве в колодце обнаружили труп
18:31
В США создали автомобиль для российских пробок
18:22
Получить от жизни все поможет самогипноз
18:09
Зачем Константин Эрнст ворошит прошлое
18:07
Джигурда попал в новый скандал после развода
18:06
Mercedes Кобзона поймали на нарушении в Москве (видео)
17:57
Павел Дуров предстал в образе шахида
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пригожин в ярости от поступка бывшего мужа Валерии
Самойлову официально выгнали с "Евровидения"
Максакова – сбежавшей дочке: Какая же ты дура
Сенсационная версия крушения Ту-154 в Сочи
Бузова пыталась прорваться на день рождения Тарасова
Тарасов возмутил своей тошнотворной выходкой
Регионы

В ярославской школе нашли труп ученика

прочитано 2051 раз

В одной из школ Ярославля сотрудники Следственного комитета России обнаружили труп 17-летнего ученика 11-го класса. Следы насильственной смерти на теле молодого человека найдены не были.

По факту происшествия проводится проверка. Следователи опрашивают очевидцев и осматривают здание школы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Автор: Евгений Мышко20 марта 2017, 17:44

комментарии

Политика

Соратник Порошенко проговорился о новом перевороте
Трампу припомнили его заявления о Путине
США ввели войска на Украину
Названа дата свержения Порошенко

Шоу-бизнес

Звезды возмущены отстранением Самойловой от "Евровидения"
Принцесса разрушила семью российской модели
Казаченко требует тест ДНК для новорожденного сына
Самойлову официально выгнали с "Евровидения"

Проишествия

Авиадиспетчер Внуково зарезал жену и дочь
Многодетная мать создала наркокартель на Украине
Боец ММА признан виновным в избиении порнозвезды
С внуком Трампа произошло несчастье

Lifestyle

Известный актер Георгий Оболенский умер в Москве
Писатель Акунин припомнил старую обиду
Объявлены имена лауреатов президентских премий
Негр спел хит Летова "Все идет по плану"
Общество

Украина оказалась в неловком положении

Освобожденный журналист занял позицию, противоречащую версии МИДа
Шоу-бизнес

Максакова – сбежавшей дочке: Какая же ты дура

Станислав Садальский рассекретил реакцию артистки на отъезд наследницы
Шоу-бизнес

Бабкина объяснила уход Гора

Популярная исполнительница откровенно рассказала о личной жизни
Происшествия

Авиадиспетчер Внуково зарезал жену и дочь

Совершив преступление, мужчина поджег квартиру с трупами

Гороскоп

У Юлии Самойловой появится покровитель
Астрологический прогноз с 20 по 26 марта 2017 года
Горбачевым и его женой руководили извне
У Шурыгиной будет двое детей

Фоторепортажи

Странный наряд оголил дочь Юдашкина
Правильная жизнь новой возлюбленной Тарасова
Замужняя Пелагея появилась вместе с Дмитрием Нагиевым
Филипп Киркоров подарил Кате Гусевой песню

Спорт

Моуринью опозорился с подарком Бердыеву
У боксера случился сердечный приступ после боя (видео)
Белка-диверсантка напала на лыжницу в Норвегии (видео)
Акинфеев и Жирков попали в скандальный список Макларена

Регионы

Дети написали сочинение про Бузову
Начальник полиции приказал скинуться ему на премию
5 чудес Карелии, которые можно увидеть только весной
Женщина зарубила мужа топором после замечания о супе без мяса
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru