В ярославской школе нашли труп ученика

В одной из школ Ярославля сотрудники Следственного комитета России обнаружили труп 17-летнего ученика 11-го класса. Следы насильственной смерти на теле молодого человека найдены не были.

По факту происшествия проводится проверка. Следователи опрашивают очевидцев и осматривают здание школы, сообщили в пресс-службе ведомства.