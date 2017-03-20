В Петербурге лишили лицензии Европейский университет

Арбитражный суд в Санкт-Петербурге лишил лицензии Европейский университет. Информация о соответствующем решении суда появилась на официальном сайте учебного заведения.

Руководство вуза намерено обжаловать вердикт. "Решение вступит в силу только после рассмотрения апелляции", – уточнили в пресс-службе университета.