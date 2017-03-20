Врача осудили на два года за ошибку в диагнозе

В Карелии суд вынес приговор по уголовному делу в отношении врача Сортавальской центральной больницы. "Врач поставила обратившемуся на прием пациенту неверный диагноз, не соответствующий фактической картине заболевания. Из-за неправильного лечения у пациента развилось более тяжелое заболевание", – цитирует Flashnord пресс-службу прокуратуры республики. Медику назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы.