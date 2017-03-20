Мужчина ждал смерти избитой матери за игрой в приставку

В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одной из квартир на Октябрьском проспекте в городе Великие Луки Псковской области обнаружено тело местной жительницы. Эксперты зафиксировали у погибшей травматический разрыв правой почки и перелом щитовидного хряща.
По мнению правоохранителей, к преступлению причастен ее 29-летний сын. "Избил беспомощную мать, устав за ней ухаживать. Пока женщина умирала, он развлекался за игровой приставкой", – цитирует Flashnord пресс-службу регионального управления Следственного комитета. Мужчина уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью матери.
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