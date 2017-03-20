Ослепленная девушка сбила коляску с ребенком
Пострадавшего мальчика доставили в больницу, врачи подозревают, что он получил сотрясение мозга. Отец ребенка отделался ушибами и ссадинами, сообщает Life.ru. В отношении автомобилистки проводится проверка. "Происшествие попало на видеозапись камеры наружного наблюдения. На ней четко видно, что люди с коляской переходят проезжую часть по пешеходному переходу", – рассказали в региональном управлении МВД.
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