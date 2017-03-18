Власти Москвы дали Навальному от ворот поворот

Власти столицы отказали оппозиционеру Алексею Навальному в проведении антикоррупционного митинга. Свое решение в мэрии пояснили тем, что шествие по маршруту от площади Тверская Застава до Охотного ряда с последующим митингом нарушит общественный порядок и права москвичей, не участвующих в мероприятии, передает "Интерфакс".
В свою очередь организаторы марша заявили, что ожидают от властей Москвы предложений по другим маршрутам проведения шествия.
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