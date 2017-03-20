Петербуржец выжил после падения из окна

В одну из больниц Санкт-Петербурга с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытыми переломами обеих пяточных костей и закрытым переломом седалищной кости был доставлен мужчина, передает РИА ФАН. По предварительным данным, он выпал из окна на третьем этаже. Пострадавший был обнаружен неподалеку от дома на Проспекте Обуховской Обороны в Невском районе города. Отмечается, что камер наружного наблюдения на самом здании, а также на прилегающей территории нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.