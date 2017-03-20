В Нижнем Тагиле упавший с крыши кирпич пробил ребенку голову

Возле дома №36 на улице Быкова в Нижнем Тагиле кирпич упал на голову четырехлетней девочке, которая вместе с девятилетней сестрой вышла встретить мать, передает URA.RU. Ребенка доставили в детскую городскую больницу №3, где была проведена операция. Врачи оценивают состояние пострадавшей как тяжелое, она находится в реанимации.

В местном управлении ЖКХ пояснили, что на крыше находятся кирпичные трубы, представляющие собой вентиляционные отводы газовых колонок. Осенью специалисты осматривали их и убрали часть разрушенной кладки. "Разобрать их полностью нельзя ввиду конструктивных особенностей здания", – заявил начальник управления ЖКХ Егор Копысов. Эксперты уверены, что зимой разрушение кладки продолжилось. Капитальный ремонт дома запланирован на 2021-2023 годы.