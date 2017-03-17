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Регионы

Регионы выдвигают представителей в ОП

Фото: oprf.ru
Почти половина общественных палат субъектов Федерации – 41 – выдвинули своих представителей в федеральную Общественную палату. На определение остальных кандидатур осталось пять дней.
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Формирование состава Общественной палаты России традиционно проходит в три этапа. Первых 40 членов палаты своим указом назначает президент страны. 85 представителей выдвигают общественные палаты регионов. Вместе они выбирают еще 43 человека, которые войдут в состав совещательного органа.

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На сегодняшний день уже 41 региональная общественная палата определились со своими представителями. "Членов Общественной палаты от субъектов Федерации общественники должны выдвинуть до 22 марта включительно", напомнили в пресс-службе ОП.

Так, своих представителей уже выдвинули Нижегородская и Орловская, Псковская и Владимирская, Пензенская и Вологодская, Иркутская и Смоленская области. Также с кандидатами на место в Общественной палате определились в Свердловской, Костромской, Брянской, Липецкой, Тюменской, Ленинградской, Саратовской, Ивановской, Тверской, Ярославской, Рязанской, Оренбургской и Ростовской областях.

По данным РИА Новости, Астраханскую область в ОП будет представлять главный внештатный оториноларинголог Минздрава России Николай Дайхес. От Калужской области членом Общественной палаты станет вице-президент Федеральной палаты адвокатов, завкафедрой Гражданского общества МГИМО Владислав Гриб.

Также уже известны имена членов Общественной палаты и от других ряда регионов. Со своими представителями определились: Республика Алтай, Дагестан, Краснодарский край, Чечня, Ямал, Приморский край, Камчатский край, Тува, Красноярский край, Мордовия, Ставропольский край, Карелия, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Адыгея, Калмыкия, Чувашия и Карачаево-Черкесия.

"Много планов и проектов задумали, – рассказал Владислав Гриб. – Одна из важнейших целей – совершенствование механизмов общественного контроля, а также развитие эффективного взаимодействия региональных и федеральных институтов гражданского общества с органами государственной власти".

Напомним, ранее стало известно, что что из 40 общественников нынешнего созыва, назначенных Владимиром Путиным, только 17 получили приглашение в новый состав палаты. В их числе Лео Бокерия, Елена Сутормина, Иосиф Дискин, Альбир Крганов, Владимир Легойда, Лидия Михеева и другие. О предложении президента войти в новый созыв ОП также сообщили телеведущий Валерий Фадеев и шахматист Сергей Карякин.

Автор: Денис Попов17 марта 2017, 14:18

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