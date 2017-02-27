Общественно полезные НКО получат субсидии

Несколько сотен социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) могут получить до конца года статус исполнителя общественно полезных услуг. Об этом заявила член Общественной палаты России Елена Тополева-Солдунова на полях стартовавшего сегодня в Ярославле форума "Сообщество".

По ее словам, для реализации этой цели необходима слаженная работа как со стороны властей регионов, так и самих НКО на местах. "Минимум самый – сто НКО, но оптимально несколько сотен НКО до конца года, я думаю вполне могли бы получить статус исполнителя общественно полезных услуг", – отметила Тополева-Солдунова.

Общественник также заявила, что НКО, получившие статус исполнителя общественно полезных услуг, будут в полном объеме получать необходимое для осуществления их деятельности финансирование. "Предполагается, что такие НКО будут получать субсидии на оказание общественно полезных услуг, и эти субсидии будут долгосрочного характера на два и более лет", – подчеркнула она.

В начале декабря прошлого года Общественная палата России поддержала проект постановления правительства о порядке формирования первого реестра НКО – исполнителей общественно полезных услуг. По словам Тополевой-Солдуновой, ОП возьмет на себя обязательства мониторить процесс включения тех или иных некоммерческих организаций в этот перечень, а также будет следить за возникающими в этом деле трудностями, обобщать данные, после чего передавать их в заинтересованные органы власти.





Ранее секретарь Общественной палаты Александр Бречалов выступил с разъяснением термина "общественно полезные услуги". По его словам, к ним относится социальное обслуживание на дому, адаптация лиц с ограниченными возможностями, устройство в семьи оставшихся без попечения детей, а также многое другое.

Форум Общественной палаты "Сообщество" проводится уже в третий раз. Как ожидается, подобные мероприятия пройдут в скором времени в Красноярске, Казани и Ростове-на-Дону. Цели форума – выявление состояния развития некоммерческого сектора в российских регионах, обсуждение существующих проблем и путей их решения, а также поддержка общественной активности граждан.

