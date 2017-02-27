Общественно полезные НКО получат субсидии

Караченцов пострадал в ДТП Страсти вокруг Дианы Шурыгиной Дом-2 Особое мнение Здоровье

Самое читаемое

Порошенко сделал хамский выпад в адрес Путина
Собчак о пении Бузовой и Самбурской
За что травят Диану Шурыгину
"Старушка" Брежнева вышла в свет без белья
Гузеева рассталась с мужем
партнеры
Среда 1 марта
Лента новостей
14:08
РИФ+КИБ пройдет в 21-ый раз
14:06
Новая люксовая Nokia 3310 будет посвящена Путину
13:56
Васильев высказался о дебюте Бартенева в "Модном приговоре"
13:46
В Испании выбрали "секс-царя"
13:44
Москвичка заплатила за снятие порчи яйцом 1,5 млн рублей
13:43
Настасья Самбурская получила по лицу
13:40
Депутата избили в подъезде своего дома
13:32
В Москве ждут шторм
13:26
Жену кандидата в президенты Франции задержала полиция
13:16
Значение имени Леонид
13:12
Самые ожидаемые фильмы марта
13:09
У москвича на почте изъяли полтонны икры
13:03
В семье Елены Яковлевой прибавление
12:57
Россиян лишат новых праздников
12:47
В Москве со стрельбой задержали убийцу сотрудника МВД
12:40
Трамп испугался ехать в гости к Елизавете
12:34
Беременная Довлатова гнобит Поргину
12:16
"Зверопой": Денег нет, но вы держитесь
12:15
Полуголые белорусы снялись в рекламе женского белья (видео)
12:13
Интерпол задержал в Москве банкира Цоя
12:10
Ольга Погодина заливает страх алкоголем
12:07
Мертвую пенсионерку со сломанной челюстью нашли в Москве
11:52
Донбасс посадил Киев на голодный паек
11:37
Юрий Лоза: Голова на плечах должна быть!
11:36
Дмитрий Колдун боится за участника "Евровидения"
11:28
Меланья Трамп затмила мужа в конгрессе
11:22
Народная артистка Евдокимова попала в больницу
11:13
Найдена связь лишнего веса с раком
11:01
Ученые создали лекарство для "скорострелов"
10:58
Соседи обстреляли москвича за громкую музыку
10:55
Как менялась Настасья Самбурская
10:50
Банду педофилов из Челябинска судят за 350 преступлений
10:48
Александр Панайотов о разводе и алкоголизме
10:33
В Ксению Новикову швырнули колбасой
10:31
Споткнувшаяся на лестнице москвичка разбилась насмерть
10:21
В центре Москвы горит салон красоты
10:16
Эрнста попросили бойкотировать "Рейховидение" в Киеве
10:15
Путин призвал прислушаться к обвинениям Макларена
10:13
У беглеца Вороненкова нашли жилье в Москве на миллиард
10:03
Воспоминания Обамы оценили в $60 миллионов
09:52
Голая грудь звезды "Гарри Поттера" произвела фурор
09:47
Как вычислить неверную любовницу
09:42
В пустующем доме под Москвой нашли тело мужчины
09:31
При пожаре на юго-востоке Москвы пострадал человек
09:26
В России расцвел бизнес Мавроди
09:15
Когда можно перестать воспитывать детей
09:14
Челентано подняли на смех после его обращения в полицию
09:07
Караченцов платит здоровьем за ошибки молодости
09:05
VIP-пассажир потерял сознание в Домодедово
09:04
Все бойцы Росгвардии получат квартиры
08:53
Самые опасные виды зависимости
08:40
Ким Чен Ын до смерти напугал Трампа
08:39
Евросоюз "бросил кость" Порошенко
08:34
Дочь Федосеевой-Шукшиной сбежала в Африку
08:27
Онищенко предложил убивать бездомных собак
08:12
Ревнивый таксист протаранил машину коллеги под Москвой
07:59
Как изменится жизнь россиян с 1 марта
06:39
Юрист променяла скучный офис на панель
02:07
Бартенева на "Модном приговоре" охватила паника
23:40
Муж жестоко обманул Марину Хлебникову
21:58
Когда Москву очистят от пятиэтажек
21:57
Мару Багдасарян увековечили в образе дворника
21:31
Не вся молочная продукция одинаково полезна
21:27
Эпидемия рака убивает молодежь США
21:17
ФАС поймала Минздрав на нарушениях
21:11
Отчаявшийся Порошенко пошел на прорыв
21:05
Олланд потерял дар речи из-за выстрела снайпера
21:00
На юге Москвы вспыхнули гаражи с топливом
20:53
В Сети высмеяли "гламурную жену" чиновника
20:45
В США фургон протаранил карнавальное шествие
20:39
Как заставить ребенка учить математику (видео)
20:26
Россия заблокировала резолюцию по санкциям против Сирии
20:22
История с московскими закупками молочных продуктов
20:21
Украинец 128 раз ударил супругу ножом и взорвал квартиру
20:04
Бизнес-гороскоп на март 2017 года
19:51
Россиянам хотят увеличить соцпенсии
19:47
Страшную аварию Караченцова показали на видео
19:40
Мама Татьяны Навки потрясла фигурой
19:36
Зачем Путин простил "блудного сына" Лукашенко
19:30
Трамп готовится к однопартийной системе в США
19:28
Расследование крушения Ту-154 затягивается
19:25
В центре Москвы загорелся старинный особняк
19:12
Кержакову подарили оберег от Шурыгиной (видео)
18:57
Проклятье Николая Караченцова
18:49
Экстрасенс дал интимный совет звездам "Дома-2"
18:41
Сеть напугали зловещие подробности съемок "Телепузиков"
18:29
Россия откажется от "бешеных зомби" Порошенко
18:25
Самбурская разоблачила Фадеева
18:15
Главное условие идеального секса
18:06
Шведский стол со скидкой заставляет испытывать чувство вины
18:00
На севере Москвы собака покусала ребенка
17:49
Россиян напугала новость о закрытии "ВКонтакте"
17:48
На синей ветке московского метро произошел сбой
17:43
Блогеру Ивангаю стало стыдно за дружбу с Шурыгиной
17:37
В Москве таксист-украинец ограбил пенсионерку
17:37
В Германии через год нашли насильника русской девочки Лизы
17:18
Самые дорогие съемные квартиры в Москве
17:03
Неработающий Караченцов 12 лет получает зарплату
17:03
Новый iPhone потеряет уникальность
16:56
Главные сериалы марта
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зачем День защитника Отечества хотят перенести на август
Сколько Диана Шурыгина зарабатывает на своем горе
Караченцов доставлен в больницу после страшной аварии
Фриске бьются за каждую копейку
Ефремов высказался о геях в кино
Жена Караченцова выпила перед аварией
Регионы

Общественно полезные НКО получат субсидии

Фото: facebook.com/perspektivafund
Несколько сотен социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) могут получить до конца года статус исполнителя общественно полезных услуг. Об этом заявила член Общественной палаты России Елена Тополева-Солдунова на полях стартовавшего сегодня в Ярославле форума "Сообщество".
прочитано 1061 раз

По ее словам, для реализации этой цели необходима слаженная работа как со стороны властей регионов, так и самих НКО на местах. "Минимум самый – сто НКО, но оптимально несколько сотен НКО до конца года, я думаю вполне могли бы получить статус исполнителя общественно полезных услуг", – отметила Тополева-Солдунова.

ПО ТЕМЕ

Участники НКО поделились проблемами с Володиным

Путин пообещал поддержку социальным НКО

ОП одобрила реестр социально значимых НКО

Общественник также заявила, что НКО, получившие статус исполнителя общественно полезных услуг, будут в полном объеме получать необходимое для осуществления их деятельности финансирование. "Предполагается, что такие НКО будут получать субсидии на оказание общественно полезных услуг, и эти субсидии будут долгосрочного характера на два и более лет", – подчеркнула она.

В начале декабря прошлого года Общественная палата России поддержала проект постановления правительства о порядке формирования первого реестра НКО – исполнителей общественно полезных услуг. По словам Тополевой-Солдуновой, ОП возьмет на себя обязательства мониторить процесс включения тех или иных некоммерческих организаций в этот перечень, а также будет следить за возникающими в этом деле трудностями, обобщать данные, после чего передавать их в заинтересованные органы власти.


Ранее секретарь Общественной палаты Александр Бречалов выступил с разъяснением термина "общественно полезные услуги". По его словам, к ним относится социальное обслуживание на дому, адаптация лиц с ограниченными возможностями, устройство в семьи оставшихся без попечения детей, а также многое другое.

Форум Общественной палаты "Сообщество" проводится уже в третий раз. Как ожидается, подобные мероприятия пройдут в скором времени в Красноярске, Казани и Ростове-на-Дону. Цели форума – выявление состояния развития некоммерческого сектора в российских регионах, обсуждение существующих проблем и путей их решения, а также поддержка общественной активности граждан.

Автор: Иван Поляков27 февраля 2017, 16:08

комментарии

Политика

Донбасс посадил Киев на голодный паек
Ким Чен Ын до смерти напугал Трампа
Евросоюз "бросил кость" Порошенко
Зачем Путин простил "блудного сына" Лукашенко

Шоу-бизнес

Васильев высказался о дебюте Бартенева в "Модном приговоре"
Настасья Самбурская получила по лицу
Пригожин выбрал Донецк для "Евровидения"
Дочь Пескова пожаловалась на жизнь Трампу

Проишествия

Олланд потерял дар речи из-за выстрела снайпера
Кличко подняли на смех из-за "уставшего" моста в центре Киева
Касьянова облили зеленкой в центре Москвы
Украинские силовики провоцируют экологическую катастрофу

Lifestyle

Самые ожидаемые фильмы марта
"Зверопой": Денег нет, но вы держитесь
Народная артистка Евдокимова попала в больницу
Главные сериалы марта
Гороскоп

Караченцов платит здоровьем за ошибки молодости

Причиной его бед является негативное энергетическое воздействие
Шоу-бизнес

Александр Панайотов о разводе и алкоголизме

Популярный исполнитель стал героем передачи "Наедине со всеми"
Общество

Меланья Трамп затмила мужа в конгрессе

Первая леди пришла в дизайнерском костюме за десять тысяч долларов
Lifestyle

Самые ожидаемые фильмы марта

Dni.Ru представляют подборку самых ярких премьер наступившей весны

Гороскоп

Караченцов платит здоровьем за ошибки молодости
Бизнес-гороскоп на март 2017 года
Марина Анисина снова выйдет замуж
Астрологический прогноз с 27 февраля по 5 марта 2017 года

Фоторепортажи

Как менялась Настасья Самбурская
Бондарчук и Седокова ужаснули нарядами
Виктория Боня пришла на вечеринку "Оскара"
Как живет Диана Шурыгина

Спорт

Путин призвал прислушаться к обвинениям Макларена
Сын опроверг смерть хоккеиста Петрова от рака
Латынина шокирована поступком Корбут
День смерти русского хоккея

Регионы

Москвич сбил в горах архызского барана (видео)
Мальчика под Пензой 20 раз ударили ножом
У заботящейся о бездомных собаках россиянки насмерть загрызли дочь
Французские лыжники штурмуют пик Черского
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru