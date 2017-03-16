В Подмосковье пьяная внучка ограбила и сожгла пенсионерку

В одной из квартир подмосковного Орехово-Зуева 34-летняя женщина с сожителем и подругой убила родную бабушку. Компания задушила пенсионерку.

Чтобы скрыть следы преступления убийцы завернули тело в одеяло, вынесли на улицу, облили бензином и подожгли. Расправившись с бабушкой внучка вернулась в квартиру и украла 60 тысяч рублей.

В настоящее время трое подозреваемых в убийстве и ограблении задержаны. Установлено, что в момент совершения преступления они были пьяны. В ходе допроса подозреваемые дали следователям показания, изобличающие друг друга.