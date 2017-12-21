Пьяная мать двоих детей убила мешавшего спать мужа

В городе Енисейске Красноярского края женщина убила супруга за то, что он мешал ей спать громкой музыкой. Инцидент произошел в феврале 2017 года, но суд вынес решение в декабре.

Выяснилось, что события того злополучного дня развивались по следующему сценарию. Утром 35-летняя мама двоих детей отвела младшую дочку в детский сад. Старший сын ушел на учебу в техникум.

Когда женщина вернулась домой, они с мужем решили устроить застолье, после чего мать семейства легла спать, чтобы к вечеру отойти от алкогольного опьянения. Но уснуть ей не удалось, поскольку в это время муж захотел довольно громко послушать музыку, сообщает Eg.ru.

Несколько раз жена выключала музыкальный центр, но супруг был настойчив и угомоняться не собирался, включая его вновь и вновь. В итоге женщина обрезала провод аппаратуры. Между супругами завязалась словесная перепалка, переросшая в драку.

Финалом пьяной ссоры стало то, что жительница Енисейска схватила оказавшийся под рукой кухонный нож и ударила им в бок мужа. Прибывшие на место происшествия врачи не смогли помочь пострадавшему, он скончался.

Свою вину женщина полностью признала и написала явку с повинной. Оказалось, что она стоит на учете у нарколога по причине злоупотребления алкоголем. Мать двоих детей приговорили к шести с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.