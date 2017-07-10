Ревнивица избила мужа за лайки "уродинам"
О регулярных побоях Илья Ганжа решил рассказать журналистам, передает Life.ru со ссылкой на паблик Mash в соцсети "ВКонтакте". По его словам, супруга избивала его за лайки потенциальным конкуренткам. "Уродин лайкаешь, меня унижаешь!" – писала она.
Петербуржец пояснил, что жена контролирует его страницу и анализирует каждое фото на предмет появления нового сердечка. "Если лайк от женского пола, она этой девушке, если она симпатичная, может написать", – добавил Ганжа.
Мужчина всерьез опасается за свою жизнь, не исключая, что может быть зарезан на почве ревности. "Побои происходили с двух ночи! Я боюсь возвращаться!" – признался он.
Заявление в полицию Ганжа пока не написал, зато снял побои в травмпункте. Его боевая подруга посчитала эти повреждения несерьезными. "У тебя царапины! Ты как баба, как девчонка!" – заявила она мужу.
Напомним, что в июне 2017 года 37-летняя женщина атаковала 45-летнего супруга из-за обострившихся неприязненных отношений. Мужчину, получившего удар бутылкой, госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, гематомой, сотрясением и отеком головного мозга.
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