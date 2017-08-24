Москвичка тремя ударами зарезала пьяного мужа

Следственные органы столичного управления Следственного комитета предъявили 43-летней жительнице Москвы обвинения по статье "Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть", говорится в сообщении ведомства. По версии обвинения, 20 августа в квартире на Коровинском шоссе на севере Москвы во время ссоры она нанесла своему 43-летнему супругу по меньшей мере три удара колюще-режущим предметом в область груди, от чего тот скончался на месте происшествия. Сообщается, что в момент произошедшего мужчина был пьян. Во время проведения следственных действий москвичка признала свою вину, объяснив поступок систематическими избиениями со стороны мужа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.