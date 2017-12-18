Москвичка зарезала мужа во время ссоры

Вечером 16 декабря в полицию обратился безработный. Он рассказал, что слышал из соседней квартиры крики женщины, которая признавалась в убийстве мужа. Прибывшие на место правоохранители обнаружили на месте тело 58-летнего мужчины с ножевым ранением в области живота, передает сетевое издание m24.ru. Его 53-летнюю супругу задержали там же. По версии следствия, она пырнула благоверного во время ссоры. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.