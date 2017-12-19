Казнившая и расчленившая отца дагестанка смыла останки в унитаз

В Дагестане завершилось расследование дела о жестоком убийстве жительницей Махачкалы своего отца. Женщина испробовала на родителе несколько видов расправы.

Следователи выяснили, что в октябре 2016 года из-за личной неприязни дагестанка подсыпала в еду своего отца 40 таблеток транквилизатора "Феназепама". Увидев, что пожилой мужчина не умер, женщина стала избивать его скалкой по голове.

Однако и на этот раз добить отца не получилось – скалка сломалась. Тогда обезумевшая дочь стала бить свою жертву сковородкой, а в итоге, после всех экзекуций, задушила отца матерчатой салфеткой.

В течение следующих двух дней женщина расчленила труп, передает сайт Следственного комитета России по республике Дагестан. Часть останков родителя она смыла в унитаз, а часть захоронила на кладбище в Махачкале. В настоящее время дело направлено в суд.

Ранее жуткое преступление произошло в городе Саяногорске Республики Хакасия. По версии следствия, 31-летняя местная жительница после ссоры убила свою пожилую соседку, с которой жила в разных комнатах одной квартиры. Подозреваемая, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, ударила ножом в грудь 64-летнюю женщину – та погибла на месте. После этого злоумышленница расчленила тело и при содействии мужа вынесла на улицу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.