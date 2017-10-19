Пьяная жительница Хакасии зарезала и расчленила соседку

Полиция города Саяногорска в Республике Хакасия заподозрила 31-летнюю местную жительницу в убийстве, передает РИА ФАН. По версии следствия, между соседками, жившими в разных комнатах одной квартиры, возникла ссора. Подозреваемая, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, ударила ножом в грудь 64-летнюю пенсионерку – та погибла на месте. После этого злоумышленница расчленила тело и при содействии мужа вынесла на улицу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.