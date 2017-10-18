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Экспедитор расчленил любовницу после неудачи в постели

Кадр из фильма "Техасская резня бензопилой"
В Омске полиция расследует жуткое убийство 30-летней бизнесвумен. Любовник расчленил девушку бензопилой после того, как она назвала его импотентом.
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Индивидуальный предприниматель Юлия пропала без вести еще 13 октября, сообщает Следственное управление по Омской области. Девушка уехала в гости к своему другу, 44-летнему экспедитору Дмитрию, после чего перестала выходить на связь. 

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Обеспокоенные родные обратились в полицию. К счастью, перед исчезновением Юлия назвала имя возлюбленного и его адрес. Соседи Дмитрия также подтвердили полицейским, что видели девушку у него в гостях. 

Сначала мужчина не хотел пускать к себе представителей правопорядка, но затем все же разрешил войти. Во дворе дома экспедитора полицейские обнаружили свежевскопанную яму, которая сверху была засыпана землей. 

Дмитрий заявил правоохранителям, что на этом месте планирует построить туалет. Однако полицейские не поверили и, раскопав землю, обнаружили в яме части женского тела. 

В конце концов, Дмитрий признался, что убил возлюбленную. По его словам, он собирался заняться с Юлией сексом, однако что-то пошло не так, и интим не заладился. Расстроенная девушка назвала Дмитрия импотентом, что привело его в ярость, передает "Комсомольская правда. Омск". 

Оскорбленный мужчина схватил топор и буквально искромсал возлюбленную. После этого Дмитрий разрезал тело девушки бензопилой и закопал останки в яму. 

Подозреваемый задержан, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование убийства продолжается.  

Автор: Рудольф Великолепный18 октября 2017, 14:30

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