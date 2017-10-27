Маньяк-москвич прокручивал своих жертв через мясорубку

В Москве полиция задержала 31-летнего мужчину, подозреваемого в расправе над двумя девушками. По предварительным данным, маньяк сначала очаровал их, а затем изнасиловал и зверски убил.

Убийства житель Москвы Александр Масленников совершил в городе Волжском Волгоградской области. В одном из местных кафе мужчина познакомился с двумя девушками. Одной из них было 28 лет, другой – 29.

Оказавшись в квартире вместе с новыми знакомыми, злоумышленник изнасиловал их, а затем убил. После этого преступник расчленил тела жертв и провернул их через мясорубку, сообщает "Московский комсомолец".

После преступления Масленников вернулся в Москву и принялся искать на сайте знакомств новую "любовь". В Сети он завязал переписку с парикмахером из Подмосковья. Женщина решила узнать его получше и предложила встретиться, пишет РИА ФАН.

Пара отправилась на шопинг в торговый центр, где во время совместных покупок маньяка задержали полицейские. Потенциальная жертва Масленникова воспитывает 14-летнюю дочь.

Чтобы доставить мужчину к следователю в Волжский, за ним выехала спецколонна в сопровождении ГИБДД. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось о супругах из Краснодара, которые убивали своих жертв, а затем делали из них консервы. Поймать семью каннибалов удалось случайно. Следователи обнаружили телефон, а в нем – фотографии мужчины, позирующего с отрубленной кистью жертвы.