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Происшествия

Москвича зарубил мечом собственный сын

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В квартире в районе Зюзино на юго-западе Москвы был обнаружен труп мужчины со множественными колото-резаными ранами на теле. Орудие преступления – декоративный меч – злоумышленник повесил на место. Полиция выяснила, что жестокое убийство совершил 32-летний сын жертвы, передает телеканал "360" со ссылкой на представителя правоохранительных органов. Он бил отца мечом по голове, туловищу и ногам. Мужчина умер на месте.

16 ноября 2017, 15:46

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