Москвича зарубил мечом собственный сын

В квартире в районе Зюзино на юго-западе Москвы был обнаружен труп мужчины со множественными колото-резаными ранами на теле. Орудие преступления – декоративный меч – злоумышленник повесил на место. Полиция выяснила, что жестокое убийство совершил 32-летний сын жертвы, передает телеканал "360" со ссылкой на представителя правоохранительных органов. Он бил отца мечом по голове, туловищу и ногам. Мужчина умер на месте.