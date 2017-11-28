Девочка из Подмосковья попросила судью пощадить ее насильников
Уголовное дело по данному преступлению было начато еще в 2016 году. Тогда один из подсудимых, 31-летний Илья, был задержан по подозрению в краже.
В ходе общения со следователями мужчина неожиданно признался в другом преступлении – изнасиловании 11-летней девочки, которое произошло в 2014 году. По словам Ильи, он надругался над ребенком вместе с 18-летним Александром.
Однако во время судебного разбирательства дело приняло неожиданный поворот. Пострадавшая, которой сейчас уже 14 лет, потребовала отпустить подсудимых. В ином случае "их убьют зэки в тюрьме", передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.
По словам девочки, она действительно вступала в интимную связь с Александром, однако делала это по собственному согласию. Пострадавшая заявила, что они с молодым человеком планировали в будущем пожениться и завести детей.
Также она призналась, что скрывала от возлюбленного свой настоящий возраст. Что касается Ильи, то девочка вообще отрицает какую-либо связь с ним. Аналогичные показания дает и жена Ильи.
По словам женщины, супруг всегда помогал пострадавшей с уроками, покупал сладости и даже выгуливал ее собаку. Она также подчеркнула, что девочка регулярно приходила к ним в гости.
Объективно в ситуации мешает разобраться тот факт, что нет данных генетической экспертизы, так как преступление произошло несколько лет назад. Обследование подсудимых показало, что они совершенно вменяемы и у них нет склонности к педофилии.
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