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Подруга в ужасе от прилюдного изнасилования молодой жены Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: личный архив
Трудно представить себе степень унижения и позора. Но сильная Виталина Цымбалюк-Романовская смогла справиться.
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Вся страна обсуждает семейные дрязги 82-летнего Армена Джигарханяна и его 38-летней жены Виталины Цымбалюк-Романовской. Она покинула Москву, когда конфликт был в разгаре. Все думали, что супруга актера просто сбежала из России, получив тут все, что можно, – квартиры, капиталы, имя.

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Но напраслину на пианистку и по совместительству бывшего генерального директора Московского драматического театра под руководством Джигарханяна возвели напрасно – она вернулась в столицу. И даже побывала в программе у Андрея Малахова. "Мне показалось, что прошло достаточно времени. Я могу себя спокойно чувствовать. Не хочу никого расстраивать, но я вернулась надолго, соскучилась и вернулась. Я ни от кого не бежала. Мне просто хотелось побыть вдали от суеты, от этого скандала, который разразился", – сообщила Виталина на своей странице в социальной сети.

Правда, Первопрестольная встретила дочь Украины неласково – к ней нагрянули с обыском оперативники. По словам жены Джигарханяна, они осмотрели сначала ее квартиру, а затем машину. Были изъяты банковская карта, загранпаспорт, водительское удостоверение и медицинские справки Армена Борисовича.

Друзья Виталины возмущены случившимся. "Когда к власти пришел Андропов, вся страна ринулась бороться с нетрудовыми доходами. И гражданам было разрешено вскрывать квартиры подозрительных лиц с целью обыска, – рассказала подруга Цымбалюк-Романовской. – Вызывали представителя домоуправления и трех соседей, которые сигнализировали властям. Они заходили и шмонали все. Лазили по личным вещам, рылись в белье. Вы не можете (ну, Виталиночка-то уже может!) представить степень унижения и публичного позора сей акции. Это как изнасилование прилюдное".

Не лучше положение и у престарелого мужа пианистки. "Армен пообещал встретиться, сидит в театре, весь обмотанный проводами как шахид (...кардиологи...)", – написал Виталине один из друзей семьи.  

Автор: Иван Губкин17 ноября 2017, 12:42
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Любовь и предательство молодой жены Джигарханяна

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