Сказку "Спящая красавица" уличили в пропаганде изнасилования

Жительница британского города Нортамберленд-Парк потребовала убрать сказку "Спящая красавица" из школьной программы учеников младших классов. По мнению женщины, в этом художественном произведении скрыто пропагандируется сексуальное насилие.

По словам Сары Холл, в знаменитой сказке принц целует спящую девушку, не спросив ее согласия на это. Британка уверена, что таким образом, детям прививаются идеи того, что секс можно получить силой, пишет Metro.

Сара подчеркнула, что не хотела бы, чтобы ее шестилетнему сыну прививались такие неправильные представления об интимных отношениях. Она добавила, что ее мальчик сейчас все воспринимает буквально, а она не готова обсуждать с ним вопросы о сексе.

В связи с этим, женщина попросила убрать "Спящую красавицу" из школьной программы учеников младших классов. "Я считаю, что в сказке есть проблемы с презентацией сексуального поведения и согласия. Мне кажется, такое поведение недопустимо в наше время", – отметила британка.

При этом, Сара уверена, что изымать сказку из всей школьной программы не стоит. По мнению женщины, это произведение можно изучить с учениками постарше. В частности, на основе "Спящей красавицы" британка предложила обсудить тему согласия на секс и то, как чувствовала себя главная героиня, когда ее самовольно поцеловал принц.

По словам Сары, эта тема актуальна, так как сейчас в прессе активно всплывают разоблачения известных людей, причастных к сексуальным домогательствам или изнасилованиям. По мнению британки, подобные инциденты возникают в нашей культуре именно из-за того, что согласие на секс не воспринимается как что-то важное.