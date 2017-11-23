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Культура

Сказку "Спящая красавица" уличили в пропаганде изнасилования

Кадр из мультфильма "Спящая красавица"
Жительница британского города Нортамберленд-Парк потребовала убрать сказку "Спящая красавица" из школьной программы учеников младших классов. По мнению женщины, в этом художественном произведении скрыто пропагандируется сексуальное насилие.
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По словам Сары Холл, в знаменитой сказке принц целует спящую девушку, не спросив ее согласия на это. Британка уверена, что таким образом, детям прививаются идеи того, что секс можно получить силой, пишет Metro. 

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Сара подчеркнула, что не хотела бы, чтобы ее шестилетнему сыну прививались такие неправильные представления об интимных отношениях. Она добавила, что ее мальчик сейчас все воспринимает буквально, а она не готова обсуждать с ним вопросы о сексе.    

В связи с этим, женщина попросила убрать "Спящую красавицу" из школьной программы учеников младших классов. "Я считаю, что в сказке есть проблемы с презентацией сексуального поведения и согласия. Мне кажется, такое поведение недопустимо в наше время", – отметила британка. 

При этом, Сара уверена, что изымать сказку из всей школьной программы не стоит. По мнению женщины, это произведение можно изучить с учениками постарше. В частности, на основе "Спящей красавицы" британка предложила обсудить тему согласия на секс и то, как чувствовала себя главная героиня, когда ее самовольно поцеловал принц.  

По словам Сары, эта тема актуальна, так как сейчас в прессе активно всплывают разоблачения известных людей, причастных к сексуальным домогательствам или изнасилованиям. По мнению британки, подобные инциденты возникают в нашей культуре именно из-за того, что согласие на секс не воспринимается как что-то важное. 

Автор: Рудольф Великолепный23 ноября 2017, 14:07

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