Насильника 15-летней девочки выгораживал врач

Стали известны подробности преступления, совершенного 20 мая 2016 года в Подмосковье. Двое мужчин 24-х и 27 лет надругались над 15-летней школьницей, снимая происходящее на телефон.

Со своей будущей жертвой злоумышленники познакомились за два года до произошедших событий на вечеринке в компании общих приятелей. Мужчины вели разгульный образ жизни, не работали, злоупотребляли алкоголем и наркотиками.

Кроме того, товарищи промышляли квартирными кражами, грабежами и разбоями. При этом младший уже побывал за решеткой за хранение героина. Он то и пригласил 15-летнюю девочку в свою квартиру, предварительно договорившись с другом изнасиловать ее.

Однако их планы изменились, когда в гости к ним заявилась целая компания. Тогда злоумышленники насильно увели девочку домой ко второму мужчине и там надругались над ней, передает "Московский комсомолец". Чтобы жертва держала рот на замке, подонки сняли изнасилование на мобильный телефон и угрожали школьнице выложить запись в Сеть.

Напуганная девочка написала заявление в полицию спустя лишь пять дней. На допросах мерзавцы пытались очернить девочку, говоря, что она якобы была должна им деньги за наркотики, но эта информация не подтвердилась.

Насильники, как только возможно, давили на школьницу, требуя изменить показания. Следователям даже пришлось выносить по этому поводу представление в адрес подмосковного УФСИН. Помогали преступникам и их родственники, донимая девочку просьбами забрать заявление и предлагали за это немалые деньги.

Более того, мать одного из обвиняемых через своих знакомых дала взятку доктору, который подделал медицинские документы о невменяемости отпрыска. Согласно им, он якобы проходил у врача лечение в связи с психическим заболеванием.

Однако следователям удалось доказать фальсификацию, и сейчас в отношении врача возбуждено уголовное дело за получение взятки. Самих же насильников суд города Жуковский приговорил в общей сложности к 18 годам заключения.