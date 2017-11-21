Озверевшие посетители "Чудесного" зоопарка избили и оплевали животных

Питомцы зоопарка села Борисовка Уссурийского городского округа 20 ноября подверглись нападению агрессивных мужчин. Когда сотрудники сообщили об инциденте директору, женщина упала в обморок.

В приморском зоопарке "Чудесный" посетители издевались над животными. Видео неадекватного поведения мужчин появилось на официальной странице учреждения в Instagram.

Сотрудники зоопарка в подробностях описали ужасный инцидент. "Один из них зашел в контактный вольер, ударил маленького поросенка, плевался в животных, затем схватил кролика и зачем-то побежал с ним через весь зоопарк к своему товарищу. Далее два друга начали издеваться над нашей верблюдицей. Они хватали ее за шерсть и грубо пытались подтянуть к себе", – сообщается в микроблоге учреждения.

Публикация от ЗООПАРК��Чудесный��с.Борисовка (@ussurzoo) Ноя 20 2017 в 2:53 PST

К счастью для питомцев, к этому моменту подоспел сотрудник зоопарка и отогнал озверевших дебоширов. Однако они не угомонились. "Спустя некоторое время они начали пытаться пролезть через ограждения к хищникам – например, к тигрице Кристал и льву Аристо, и также плевать в животных. В этот момент подоспела наша сотрудница и вышвырнула нарушителей за территорию зоопарка", – рассказал персонал зоопарка.

После того, как о ЧП рассказали директору учреждения, женщина упала в обморок. Сотрудники зоопарка признались, что вне себя от шока и недоумения.