Сергей Собянин открыл Крутицкую и первый участок Симоновской набережной

Сергей Собянин открыл новые участки Крутицкой и Симоновской набережных на левом берегу Москвы-реки – от Новоспасского моста до стадиона "Торпедо" имени Э.А. Стрельцова. Мэр Москвы отметил, что открытие благоустроенных участков набережных – отличный подарок ко Дню города.

«Сегодня открываем две набережные. После кардинальной реконструкции открывается Крутицкая набережная и первый участок Симоновской набережной. Причем Симоновская разделяется на два направления: это транспортное направление и пешеходное направление, где москвичи могут гулять и наслаждаться Москвой-рекой. В следующем году Симоновская набережная будет продлена до набережной Шагала, и это будет единая транспортная система. В целом мы в Москве реконструировали уже больше 100 километров набережных. В планах еще несколько десятков километров. Продолжаем эту работу так, чтобы Москва-река была доступна для всех горожан», — сказал Мэр Москвы.

Построенные по современным московским стандартам комфорта новые набережные имеют две-три полосы для движения автомобильного и наземного городского транспорта в каждом направлении. Ввод нового участка Симоновской набережной позволит снизить загруженность улицы Симоновский Вал на 11 процентов, Автозаводской улицы — на 10 процентов, а Павелецкой набережной — на девять процентов. В планах — продление магистрального маршрута М79 от филиала № 1 городской клинической больницы имени В.П. Демихова на Велозаводской улице по новому участку Симоновской набережной до ЖК «Форивер» и «Ривер Скай».

«В результате непрерывная линия московских набережных стала длиннее на 2,2 километра и уже в ближайшее время дойдет до новых жилых кварталов на ЗИЛе. На открытых участках — по две — три полосы движения в каждом направлении. Они разгрузят улицы Симоновский Вал, Автозаводскую и Павелецкую набережную», — написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

В районе дома № 2 на улице Виктора Маслова построили подземный пешеходный переход. Во время работ также укрепили береговой склон Москвы-реки: для предотвращения оползней и размыва грунта возвели подпорные стены общей длиной 600 метров. В рамках благоустройства оборудована спортивная площадка, разбит газон площадью один гектар и высажено 450 квадратных метров цветников.

На участке Симоновской набережной от причала Торпедо до дома 26, строения 5 в районе ЖК «Форивер» создано новое общественное пространство — пешеходная зона протяженностью более километра, свободная от автотранспорта. Территорию озеленили, оборудовали зоны отдыха, сделали освещение. Для пешеходов и велосипедистов обустроили удобные дорожки. С набережной открывается красивый вид на Москву-реку и противоположный берег.

«Оценить обновленную набережную с воды могут пассажиры электросудов регулярного речного транспорта. Вблизи расположен причал Торпедо третьего маршрута Новоспасский — ЗИЛ. В ближайших планах — завершение благоустройства территории, прилегающей к Крутицкой набережной протяженностью 500 метров, а также строительство второго участка Симоновской от ЖК “Ривер Скай” до ТТК», — отметил Мэр Москвы в своем канале в мессенджере «Макс».

Источник: канал Сергея Собянина в мессенджере «Макс»

Благоустройство набережных Москвы-реки

Мэр Москвы также пообщался с жителями. Горожане поздравили Сергея Собянина с наступающим Днем города.

«Сейчас доступен для всех микрорайонов выезд на набережную, она благоустроенная, хорошая. Если пройти дальше — там пешеходная набережная, лавочки стоят, можно посидеть, деревца посадили. Ну и дальше пройдем уже до ЗИЛа, затем до набережной Марка Шагала — и дальше до “Острова мечты” можно идти по набережной, ходить в парки Москвы», — отметил Сергей Собянин.

Общая протяженность береговой линии Москвы-реки в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги составляет около 200 километров. Еще сравнительно недавно большинство набережных столицы не отвечало современным требованиям доступности и комфорта. Центральные гранитные набережные использовались в основном как автомобильные дороги и были некомфортны для пешеходов. Значительная часть береговой линии Москвы-реки была недоступна для жителей из-за расположенных на ней промышленных зон. Из-за изношенности инфраструктуры были практически не востребованы и немногочисленные пешеходные набережные, а значительная часть прибрежных территорий, особенно в нижнем течении реки, представляла собой обычные неблагоустроенные берега.

Возвращение набережных москвичам — одна из важнейших программ благоустройства, реализуемых Правительством Москвы в последние годы. С 2011 года в порядок привели около 110 километров набережных, включая практически все исторические гранитные набережные в центре города. На них появились комфортные пешеходные пространства, зоны для отдыха и занятий спортом, смотровые площадки. Тротуары расширили и обновили, на некоторых обустроили велопешеходные дорожки, а также высадили тысячи деревьев и кустарников.

«Еще недавно большинство московских набережных было недоступно. Центральные служили в основном автодорогами. А там, где не было машин, невозможно было подойти к берегам Москвы-реки из-за промышленных зон или заброшенных участков. Последние 15 лет ситуация кардинально меняется. Бывшие промзоны и пустыри превращаются в уютные жилые кварталы, а берега Москвы-реки — в непрерывную линию набережных. Мы привели в порядок около 110 километров», — рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Таким образом, сегодня значительная часть береговой линии Москвы-реки соответствует современным стандартам доступности и комфорта. Так, в 2025-м после благоустройства открыли пешеходную набережную Москвы-реки в музее-заповеднике «Коломенское» — уникальный променад длиной 3,5 километра. Преобразилась и Пушкинская набережная в Парке Горького: комфортное пространство от Крымского до Андреевского моста стало новым популярным местом у москвичей и гостей города.

Обновлены шесть набережных на правом берегу Москвы-реки от Садового кольца до Нагатинского затона общей протяженностью 11,4 километра: Шлюзовая, Дербеневская, Павелецкая, Даниловская, Новоданиловская и Нагатинская.

В 2026 году, помимо новых участков Крутицкой и Симоновской набережных, была открыта новая набережная длиной 825 метров на правом берегу Москвы-реки, расположенная между Шелепихинским и Белорусским мостами.

Кроме того, в 2024-м было обновлено более 20 километров гранитных набережных Яузы — второй крупной московской реки. В результате создан единый комфортный пешеходный маршрут от высотки на Котельнической набережной до проспекта Ветеранов на востоке столицы.

В планах на ближайшие годы — реконструкция участков набережных Москвы-реки: от Филевского парка (моста-паруса) до театра «Мастерская П.Н. Фоменко», Шелепихинской и Карамышевской набережных, набережной Марка Шагала от бульвара Братьев Весниных до Проектируемого проезда № 4062 (включая затон Новинки), а также набережных на территории Мневниковской поймы. Помимо этого, планируется благоустройство участка набережной от музея-заповедника «Коломенское» до Братеевского каскадного парка и участка набережной в Нагатинской пойме.

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