Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Днем города

Российская столица отмечает очередную историческую веху своего величия, объединив миллионы горожан вокруг общих достижений, богатых традиций и уверенного движения вперед.

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с официальным видеообращением к жителям и гостям столицы по случаю празднования Дня города. В 2026 году главному мегаполису страны исполнилось 879 лет. Градоначальник сердечно поздравил москвичей с праздником, подчеркнув особое историческое значение столицы и ее непреходящую роль в судьбе государства.

По словам Сергея Собянина, за почти девять столетий своего существования город вобрал в себя колоссальное количество героических свершений, трудовых подвигов и поворотных моментов отечественной истории. Москва всегда оставалась оплотом государственности, стойко выдерживая любые внешние и внутренние вызовы.

"Немало испытаний выпало на долю Москвы, но всякий раз она побеждала невзгоды и становилась сильнее. А иначе и быть не может, ведь мы — главный город огромной страны. Мы — сердце великой России", — заявил глава города в своем праздничном обращении.

Мэр отметил, что нынешние поколения москвичей с честью продолжают великие созидательные традиции, заложенные отцами, дедами и прадедами, обеспечивая городу устойчивое развитие даже в самые непростые времена.

Отдельное внимание градоначальник уделил людям, чьим ежедневным трудом создается благополучие мегаполиса. Сергей Собянин выразил искреннюю признательность жителям Москвы за неиссякаемый оптимизм, поддержку масштабных городских программ и личный вклад каждого в процветание столицы.

Особые слова благодарности и глубокого уважения прозвучали в адрес тех, кто сегодня отстаивает суверенитет и безопасность Родины.

"Низкий поклон всем, кто на линии боевого соприкосновения и в тылу приближает нашу победу", — подчеркнул Сергей Собянин, отметив единство фронта и тыла как ключевой фактор силы государства.

Сегодня Москва встречает свой 879-й день рождения как один из самых комфортных, технологичных и динамично развивающихся мегаполисов мира. В городе продолжается реализация масштабных инфраструктурных проектов: строятся новые линии метрополитена и скоростные магистрали, благоустраиваются общественные пространства, возводятся современные школы, поликлиники и спортивные комплексы.

При этом столица бережно сохраняет свое архитектурное и духовное наследие, гармонично сочетая памятники старины с инновационными цифровыми сервисами и передовыми стандартами городской среды. В праздничные дни на площадках по всему городу организованы тематические выставки, культурные мероприятия и просветительские программы, рассказывающие о славном пути столицы.

Завершая свое выступление, мэр города еще раз пожелал москвичам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и уверенности в завтрашнем дне.

"С Днем города, друзья! С днем рождения, столица!" — подытожил Сергей Собянин.