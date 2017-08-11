Грибник избил откусившего ему нос медведя

Житель поселка Сосьва в Свердловской области Александр Лопахин вступил в рукопашную схватку с медведем. Несмотря на множество полученных травм, 44-летний мужчина сумел выжить после нападения животного.

Инцидент произошел в лесу в районе села Кошай, передает URA.RU. Александр Лопахин рассказал, что когда он пошел по грибы, он столкнулся с медвежонком и его мамой. Крупное животное сразу же напало на человека – вероятно, чтобы защитить малыша. У мужчины с собой был лишь перочинный ножик, которым он срезал грибы.

"Он начал защищаться этим ножом, но медведица быстро выбила из его рук оружие. Она начала его кусать и драть. Грибник ничего не мог сделать – он лишь закрыл голову руками", – рассказал источник в правоохранительных органах. По словам представителя ведомства, мужчина в какой-то момент понял, что скоро ему наступит конец, поэтому решил защищаться до конца.

"От отчаяния левой рукой он схватил медведицу за голову, а правой начал бить ее по морде. Получив такой отпор, оглушенная, от неожиданности она аж села и выпустила грибника", – пояснил собеседник издания. После этого животное убежало вместе с медвежонком, а Лопахин добрался до поляны, на которой работала сотовая связь, и позвал на помощь своего друга.

Вскоре односельчанин прибыл на место происшествия и доставил окровавленного Александра Лопахина на станцию скорой помощи. Через некоторое время его перевели в больницу в городе Серове. "У пострадавшего множественные рваные раны головы и верхних конечностей, большая рваная рана правой кисти, правого уха. Был откушен кончик носа, но мы его пришили обратно", – рассказал представитель медицинского учреждения. Также он отметил, что сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.

Напомним, похожий инцидент произошел 1 августа 2017 года в Японии. Как писали Dni.Ru, житель города Фуэфуки работал в горах на огороде в то время, как на него напал медведь. В схватке с животным мужчине пришлось применить приемы каратэ, чтобы победить. "Сначала я ударил его ногой в живот, потом нанес удары в грудь, это подействовало, и медведь опустил голову, тогда я нанес еще удар ногой. Медведь убежал в горы", – рассказал он.