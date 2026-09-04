Танкист, поднявшийся на Эльбрус после ранения, открыл фитнес-клуб для ветеранов в Балашихе

Осколок повредил ему спинной мозг, ноги отказали мгновенно. Но старший сержант Виктор Шерстнев продолжал командовать подразделением до конца боя, вытащив перед этим раненых сослуживцев из-под огня.

Спустя несколько лет реабилитации он поднялся на Эльбрус, прыгнул с парашютом и завоевал бронзу Кубка России по академической гребле.

Теперь он открыл в Балашихе адаптивный фитнес-клуб «Крылья» для тех, кто тоже нуждается в помощи, сообщили в пресс-службе правительства Московской области.

Клуб «Крылья» посетили губернатор Московской области Андрей Воробьёв, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров.

Идея зала родилась у Шерстнева ещё во время собственного восстановления. Он заметил, как мало в стране полностью оборудованных залов для людей на колясках.

«После нашей встречи с Андреем Юрьевичем Воробьёвым проект получил мощный импульс, и за год мы открыли двери для первых гостей», – рассказал Шерстнев, чемпион мира по танковому биатлону 2018 года и кавалер медали Суворова.

Проект получил областной грант в размере 4,5 млн рублей. По данным властей Подмосковья, на эти средства были закуплены силовые тренажёры, вертикализатор и роботизированный аппарат для восстановления двигательной активности.

«Вы – человек, который искренне хотел создать центр для восстановления наших ребят, вернувшихся с СВО. Это не только физическая реабилитация, но и важнейшая психологическая поддержка», – сказал во время встречи с военным губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Один из первых посетителей клуба, ветеран СВО Владимир Кочемазов, рассказал, что раньше ему приходилось ездить на занятия в подмосковные «Ясенки».

«Здорово, что такой зал открыли у нас в городе. На электроколяске от дома я доезжаю сюда за 15–20 минут», – заявил он.

Важность проекта отметил глава Балашихи Сергей Юров. «Вместе с губернатором обсудили, какая поддержка сегодня необходима проекту, в том числе вопросы помещений и дальнейшего расширения возможностей для занятий», – прокомментировал Юров.