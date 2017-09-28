Харьковские обезьяны оторвали киперу ухо и пальцы

Работник экопарка во время кормления животных подвергся неожиданному нападению приматов. Пострадавший доставлен в отделение политравмы больницы скорой неотложной помощи города Харькова.

В результате нападения обезьян работник зоопарка получил травматическую ампутацию ушной раковины и нескольких пальцев на руках. Сообщается, что кипер – так называют рабочих по уходу за животными – ухаживал за животными в Фельдман-экопарке, который находится в Дергачевском районе у границы областного центра.

В отделе коммуникации главного управления национальной полиции Украины в Харьковской области уточнили, что около 11:30 утра мужчина зашел в клетку с обезьянами, чтобы покормить их. Неожиданно животные набросились на кипера. В результате нападения у пострадавшего оторваны правая ушная раковина и несколько пальцев на руках. Сотрудники следственно-оперативной группы Дергачевского отдела полиции, прибывшие на место происшествия по вызову коллег пострадавшего, установили, что работник получил телесные повреждения при исполнении своих профессиональных обязанностей.

51-летнего мужчину доставили в отделение политравмы больницы скорой неотложной помощи города Харькова. Его состояние стабильное.

В полиции считают, что имеет место нарушение требований украинского законодательства об охране труда, что грозит уголовным делом. По факту происшествия сейчас проводится проверка.

