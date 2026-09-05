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Ни в коем случае не делайте этого 5 сентября, чтобы не укоротить себе жизнь

Фото: magnific.com
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Одно необдуманное действие может обернуться катастрофическими последствиями для здоровья, кошелька и семейного счастья.

В народном календаре 5 сентября наступает день Лупа Брусничника. В церковном календаре это дата памяти святого Луппа Солунского, однако в народном сознании христианские традиции переплелись с вековыми наблюдениями за природой. На Руси верили, что именно с этого момента начинаются первые ощутимые осенние заморозки, а в лесах окончательно зреет брусника. Наши предки относились к этой дате с особым трепетом и соблюдали строгие правила, чтобы не накликать беду.

Главные запреты дня: как уберечься от бед

Веками сложившийся народный регламент поведения на 5 сентября прописан очень четко. Чтобы не разрушить собственную жизнь, важно знать, от каких действий стоит воздержаться.

  • Ни в коем случае не давайте в долг и не отдавайте вещи из дома, если не хотите привлечь в свою жизнь беспросветную нищету. Вместе с купюрами, монетами или даже банальной щепоткой соли вы рискуете добровольно отдать чужим людям семейный достаток. Финансовые бреши после этого не удастся латать до самой весны.
  • Категорически запрещено стричь волосы и ногти. В стародавние времена верили, что любые манипуляции с телом 5 сентября энергетически ослабляют человека. Со срезанными прядями можно лишиться жизненной силы, укоротить себе век и навлечь затяжные болезни.
  • Воздержитесь от одиночных прогулок по лесу. За брусникой 5 сентября отправлялись только шумными компаниями. Забредать в глушь в одиночестве считалось опасным: по поверьям, в этот день лесной хозяин — Леший — выходит на особую прогулку и может завести человека в непроходимое болото, откуда уже не выбраться.
  • Не поддавайтесь лени и не валяйтесь в постели до обеда. День требует высокой активности и работы на земле. Тот, кто проведет Лупа Брусничника в праздности или проспит до полудня, рискует весь следующий год провести в состоянии хронической усталости и постоянных авралов.
  • Опасайтесь давать клятвы и громкие обещания. Все слова, сказанные в этот день, имеют особую силу, однако выполнить обещание помешают фатальные обстоятельства. В итоге вы сорвете договоренности и безнадежно испортите свою репутацию.
  • Избегайте подбирать найденные на улице вещи или деньги. На Лупа Брусничника знахари нередко совершали обряды "сброса" болезней и нищеты на ценности. Подняв с земли яркую безделушку или монету, вы рискуете забрать себе чужие несчастья.

Сигналы природы: о чем предупреждают приметы

Пока женщины и дети собирали целебную ягоду и пекли традиционные пироги, мудрые старики внимательно следили за небом и поведением животных. Природа 5 сентября дает точные подсказки о том, какими будут предстоящие осень и зима.

Если журавли летят низко и практически бесшумно — сильные морозы грянут совсем скоро, а зима окажется суровой. Если же птичий клин тянется высоко в небе и слышен громкий клекот — осеннее тепло задержится еще на несколько недель.

Неожиданный гром 5 сентября предвещает редкую аномалию: осень будет очень сухой и погожей, зато зима завалит город огромными сугробами. Утренний иней на траве говорит о том, что первые серьезные заморозки уже на пороге, а значит, пора завершать все уборочные работы в саду и огороде.

Проведите 5 сентября в труде, с хорошими мыслями и в окружении близких людей. Приготовьте ароматный чай с брусникой, соблюдайте давние предостережения — и тогда дом будет наполнен уютом, а любые беды обойдут вашу семью стороной.

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5 сентября 2026, 06:26
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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