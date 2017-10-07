В Петербурге представили объемный портрет Путина
Картина внешне напоминает барельеф, несмотря на то, что полотно
не является объемным. Работа под названием "Золотой Путин" уже выставлена на
всеобщее обозрение в галерее на Казанской улице Петербурга.
Увидеть картину можно было накануне и еще успеть сегодня, до закрытия выставочного зала. По словам Алексея Сергиенко, он готовил различные коллекции к дням рождения президента на протяжении последних пяти лет.
"Эту работу можно назвать своеобразной точкой, - цитирует художника РИА "ФАН". – Картина представляет собой арт-объект, где изображение выглядит как барельеф, окрашенный золотой краской, что создает объем".
Как рассказал автор портрета, "Золотой Путин" – это ремейк его другой работы – "Путин со щенком". Оригинал этого полотна находится в кабинете спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Напомним, сегодня российский лидер отмечает юбилей, ему исполнилось 65 лет. Как рассказал пресс-секретарь главы государства, Владимир Путин проведет этот день за работой.
По его словам, сегодня у президента намечено рабочее мероприятие – оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Кроме того, сообщает ТАСС, у него запланирована "целая вереница телефонных разговоров", в ходе которых президент будет принимать поздравления.
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