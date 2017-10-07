В Петербурге представили объемный портрет Путина

Петербургский художник Алексей Сергиенко решил сделать свой подарок президенту России, который сегодня отмечает 65-й день рождения. В честь этого события он написал двухметровый портрет Владимира Путина.

Картина внешне напоминает барельеф, несмотря на то, что полотно не является объемным. Работа под названием "Золотой Путин" уже выставлена на всеобщее обозрение в галерее на Казанской улице Петербурга.



Увидеть картину можно было накануне и еще успеть сегодня, до закрытия выставочного зала. По словам Алексея Сергиенко, он готовил различные коллекции к дням рождения президента на протяжении последних пяти лет.

"Эту работу можно назвать своеобразной точкой, - цитирует художника РИА "ФАН". – Картина представляет собой арт-объект, где изображение выглядит как барельеф, окрашенный золотой краской, что создает объем".

Как рассказал автор портрета, "Золотой Путин" – это ремейк его другой работы – "Путин со щенком". Оригинал этого полотна находится в кабинете спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Напомним, сегодня российский лидер отмечает юбилей, ему исполнилось 65 лет. Как рассказал пресс-секретарь главы государства, Владимир Путин проведет этот день за работой.



По его словам, сегодня у президента намечено рабочее мероприятие – оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Кроме того, сообщает ТАСС, у него запланирована "целая вереница телефонных разговоров", в ходе которых президент будет принимать поздравления.