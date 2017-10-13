Сбитого под Пермью лося заподозрили в пьянстве

На трассе Кунгур – Соликамск в Пермской области автомобиль Renault сбил лося, передает URA.Ru. Животное погибло. Пользователи сети предположили, что выйти из леса сохатого могло заставить состояние измененного сознания. Дело в том, что в это время года лоси активно едят упавшие яблоки. Если фрукты успели забродить, то животные легко могут опьянеть. Впрочем, наиболее вероятна другая версия. С наступлением осени у лосей начинается пора брачных игр и расселения молодняка по новым территориям. Из-за этого они часто оказываются в непривычной для себя обстановке, в частности – на трассах.