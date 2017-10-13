Житель Мурманска заплатил 129 тысяч за любимый диван собаки

Житель Мурманска задолжал топливно-энергетической компании 129 тысяч рублей. В рамках исполнительного производства у него были арестованы четыре предмета мебели на 23 тысячи рублей. "Мужчина во время ареста гладил свою собаку, пытаясь ей что-то объяснить про свои долги, и очень просил не арестовывать диван, который является любимым местом отдыха его питомца. Через два дня мужчина, бережно держа на руках собачку, оплатил всю задолженность в полном объеме", – цитирует Flashnord в региональном управлении ФССП. Арест с его имущества был снят.