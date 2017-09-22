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Госдума 7.0: заметки диванного критика – 8

Александр Торшин и Игорь Лебедев. Фото: Анна Исакова/Фотослужба Государственной Думы
Игорь Силецкий

Игорь Силецкий блогер

 В журналистике со студенческих лет - с 1986-го. Информацию к размышлениям поставляют, в основном, пятеро беспокойных отпрысков в возрасте от 3 до 19 лет.
Госдума VII созыва уделяет все больше внимания "обратной связи" с избирателями. Их привлекают к парламентским слушаниям по резонансным законопроектам – это вошло в практику еще во время весенней сессии. Теперь же и повестка заседаний формируется с учетом интересов граждан: особо важные для россиян темы выясняют депутаты во время поездок в регионы и общения с избирателями. Кроме того, продолжается настройка парламентской машины – для повышения ее эффективности.
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Вторую неделю работы Госдумы после летних каникул можно смело назвать инновационной. Едва успев распаковать чемоданы, депутаты сосредоточили усилия на том, чтобы сделать законотворчество еще более эффективным процессом. Теперь заседания проходят по новому графику, "пленарки" никто не прогуливает, а комитетам перераспределяют функционал.

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В Госдуме создан комитет по контролю и регламенту

Несмотря на изменения, внесенные в регламент работы Госдумы во время весенней сессии, некоторые проблемы еще требуют своего решения. В нижней палате решили не оставлять "слабых звеньев" – и подтянуть все элементы парламентской машины. В частности, уравняв нагрузку на думские комитеты.

Еще на первом пленарном заседании осенней сессии спикер Госдумы Вячеслав Володин заметил, что основная нагрузка – более 70% – лежит на семи комитетах из 26. "При этом нагрузка на четыре комитета составляет 50%, а на один комитет – комитет по госстроительству и законодательству – около 30%", – подчеркнул он.

Вячеслав Володин. Фото: Анна Исакова/Фотослужба Государственной Думы

Первым в очереди на реформу оказался комитет по регламенту и организации работы. Теперь он называется комитетом по контролю и регламенту. Суть преобразований, конечно, не только в изменении названия. Ему переданы дополнительные функции: к существующему функционалу добавится парламентский и общественный контроль. Члены комитета также будут следить за реализацией решений и постановлений Госдумы, займутся вопросами, связанными с формированием Федерального собрания, статуса депутатов и членов Совета Федерации. Кроме того, в ведении депутатов – взаимодействие со Счетной палатой.

Глава комитета Ольга Савастьянова пояснила, что эти изменения продиктованы наказами избирателей. Она напомнила, что развитие парламентского контроля – одна из главных задач на осеннюю сессию, которую поставили депутатам граждане.

Игорь Дивинский. Фото: Анна Исакова/Фотослужба Государственной Думы

А в начале недели, на "пленарке" 20 сентября, депутаты приняли постановление об изменении графика работы Госдумы. В результате на час сократился большой перерыв по средам. Теперь он будет начинаться не с 14:00, а с 15:00 и длиться до 16:00. В пятницу же заседания будут проходить и вовсе без большого перерыва. На отдых в этот день у парламентариев останется только 30 минут – с 12:00 до 12:30, а заседание продлится с 10:00 до 15:00.

Ранее пленарные заседания проводились с 10:00 до 18:00 часов с двумя перерывами: с 12:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00. Парламентарии выступили с предложением сократить на час большие обеденные перерывы. Таким образом, время окончания пятничного заседания сдвигается на 16:00. Однако спикер нижней палаты Вячеслав Володин отметил, что в таком случае нет смысла проводить пятничный перерыв – а значит, и заканчивать работу можно в 15:00. Уже в пятницу 22 сентября пленарное заседание прошло по новому графику.

Сергей Жигарев. Фото: Анна Исакова/Фотослужба Государственной Думы

Окончательно разобралась Госдума и с депутатами-прогульщиками. 20 сентября если кто из парламентариев и отсутствовал в зале заседаний, то исключительно по уважительным причинам. Председатель нижней палаты подчеркнул, что нет только тех депутатов, которые уехали в командировки, исполняют полномочия членов Совета Думы или же находятся на больничном. Посещаемость депутатов начали отслеживать с начала осенней сессии. Если парламентарий не зарегистрировался в течение пленарного заседания – то есть, попросту, прогулял его – он лишается шестой части своей зарплаты.

Собравшиеся почти полным составом парламентарии эффективно потрудились. В частности, депутаты приняли в первом чтении законопроект о предоставлении иностранцам права на возврат налога при вывозе приобретенных в России товаров. Согласно одобренным поправкам в Налоговый кодекс, иностранные граждане смогут получить компенсацию за НДС, уплаченный при покупках в розницу на российской территории. Получить компенсацию можно будет тем, кто вывез товар (стоимостью не менее 10 тысяч рублей) за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Таким образом, система, популярная у международных туристов под названием tax free, заработает, как предполагается, с 1 января. Это должно стимулировать въездной туризм в Россию, в том числе из дальнего зарубежья. Как отмечают эксперты, особенно актуальным вопрос введения tax free становится в преддверии Чемпионата мира по футболу, который Россия примет в следующем году.

Фото: Анна Исакова/Фотослужба Государственной Думы

"Парламентский час" в стенах Госдумы на этой неделе посетил глава МЧС Владимир Пучков. Он сообщил депутатам, что в течение 2017 года его ведомство уберегло от пожаров более 3,6 тысячи населенных пунктов по всей России. По его словам, такого результата удалось достичь благодаря слаженным действиям наземной и воздушной группировок МЧС. Помимо населенных пунктов, удалось отстоять от огня объекты энергетики, транспорта и социального назначения.

Рассказал Пучков и об отношениях его ведомства с бизнесом. Он сообщил, что от практики наложения административных санкций МЧС перешло к партнерским отношениям – они основаны на периодических консультациях и обучении хозяйствующих субъектов. Это позволило вывести из-под надзора более 700 тысяч объектов низкой категории риска. Пучков также упомянул об отмене чрезмерных штрафных санкций в сфере пожарной безопасности.

Совет Госдумы на своем заседании решил, что каждая фракция должна составить список из четырех приоритетных для нее нормативно-правовых актов, которые будут рассмотрены депутатами в обязательном порядке. Это документы, которые по тем или иным причинам не включаются в план рассмотрения нижней палаты или у парламентариев в силу занятости просто не доходят до них руки. Теперь же их обязательно рассмотрят – либо в фиксированное время, либо в специально отведенный для этого день.

Активно трудится в стенах Госдумы и рабочая группа по защите прав и интересов жителей в рамках программы реновации жилищного фонда Москвы. На ее заседании 21 сентября шла речь о том, что эту программу могут распространить на другие регионы России. В парламенте идет работа над законопроектом, который позволит запустить масштабное переселение граждан из ветхого жилья не только в Москве. Как сообщил руководитель группы, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, запуск программы реновации в субъектах России возможен – но при наличии средств на эти цели у региональных властей. 

22 сентября 2017, 18:06

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