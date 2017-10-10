Красноярску грозит нашествие иностранных путан

Красноярские полицейские ждут наплыва иностранных проституток в город. Власти связывают это с Универсиадой 2019 года.

Об этом заявил начальник местного МВД полковник Геннадий Березин. Он выступил на сессии горсовета, где отчитался о ситуации с проституцией в городе. Во время доклада Березин отметил, что его ведомство ожидает наплыв представительниц древнейшей профессии в город в преддверии Универсиады 2019 года.

Помимо роста числа местных проституток, стоит ждать девушек из других стран, решивших отправиться подзаработать. Березин отметил, что полиция разумеется будет контролировать и пресекать торговлю телом, однако эта проблема "не столько правоохранительная, сколько социальная", заявил полковник. Он акцентировал внимание слушателей на том, что опыт других стран и городов показывает, что окончательно решить эту проблему удается только там, где государство идет по пути легализации данного явления, передает "Экспресс-газета".

Отметим, что пресс-служба местного управления МВД выступила с опровержением этой информации. По словам пресс-секретаря красноярской полиции Екатерины Росицкой, Березина просто не так поняли. "Никакого наплыва девушек в Красноярск он не прогнозировал. Не нужно связывать с Универсиадой-2019. Это просто слова, вырванные из контекста. Он разговаривал с депутатами и имел в виду, что вся общественность должна помогать в нашей борьбе. В последние 9 месяцев мы пресекли проституцию в 12 точках. Он говорил о том, что в момент студенческих соревнований в городе ожидается большой наплыв гостей, в том числе и правонарушителей. И жертв будет больше. Мы готовы к тому, что к нам приезжают разные граждане, к соответствующим рискам", – передает ее слова "Комсомольская правда".