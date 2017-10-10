Под Москвой погиб 15-летний зацепер

В Подмосковье, в районе станции Шевлягино, погиб подросток. Следователи установили, что 15-летний юноша вместе с приятелем катался на сцепке вагонов электрички, передает РИА Новости.

Недалеко от станции Шевлягино подросток не удержался и упал на рельсы. От полученных травм он скончался на месте происшествия.