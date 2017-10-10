Девушка случайно проткнула себе мозг розой

Жительница Ростова-на-Дону едва не погибла, упав лицом на розовый куст. Один из стеблей цветка проник в ее глаз на 10 сантиметров и задел мозг.

Инцидент произошел, когда пострадавшая вытряхивала половик у себя во дворе. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи несколько часов боролись за жизнь несчастной, и в итоге смогли достать инородное тело. К сожалению, глаз сохранить не получилось, однако медикам удалось восстановить нейронные связи. Вскоре девушка вернулась домой.

Операцию проводил нейрохирург Областной ростовской больницы Сергей Соловьёв. В память о необычном случае, врач решил сохранить розу. Теперь она стоит у него на столе в рабочем кабинете. Об этом написала в социальной сети "Вконтакте" Каролина Стрельцова. Ее пост опубликовало сообщество "Типичный Ростов-на-Дону". Теперь про уникальный случай узнали уже две тысячи человек.

История не оставила пользователей равнодушным. Они благодарят хирурга и желают, чтобы в стране было побольше таких врачей. "Молодец, побольше бы таких людей". "Герой 21 века", "Человечище! Побольше бы таких специалистов своего дела!", пишут пользователи.

"Вот такими земляками стоит гордиться. Профессионал, преданный своей работе и, очевидно, – простой и скромный Человек. Эта совокупность качеств присуща внутренне сильному Человеку. Вот о ком надо писать, как о достойном представителе Ростовской области и в качестве образца Человека Труда. А то все статьи о депутатах, депутатах и о градоначальниках". "Бог мой! История до мурашек! Но какой умничка Врач". "История такая, что выдумать невозможно". "Я лежал в его отделении!!! Весь коллектив отличные люди".