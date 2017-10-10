Медведь напал на дрессировщика на глазах у детей
Шокирующий инцидент попал на запись видеокамеры. Как видно на кадрах, во время исполнения номера медведь неожиданно набрасывается на дрессировщика и валит его на пол.
К счастью, мужчина не испугался и сумел вновь взять под контроль поведение хищника за считанные секунды, передает Ura.ru. Далее шоу продолжилось как ни в чем не бывало.
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