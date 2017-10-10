Клиенты пытались задушить водителя "Яндекс. Такси"

В городском округе Лосино-Петровский в Московской области двое мужчин заказали автомобиль через "Яндекс. Такси". Подъехавшему к ним водителю они накинули удавку на шею и начали душить, передает телеканал "360". Мужчина выжил, однако злоумышленники отобрали у него автомобиль Volkswagen Polo. Ущерб оценивается в сумму 430 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".