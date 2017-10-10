В Коми в ДТП пострадали четверо юных спортсменов

В Коми проводится проверка по факту аварии, в которой пострадали четверо юных спортсменов, передает Flashnord. На Коммунистической улице в Сыктывкаре столкнулись ВАЗ-21093 и Audi A80.

Пострадали семь человек, четверо из которых – дети. Они приехали в Сыктывкар на республиканские соревнования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.