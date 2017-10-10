Жительница Мурманска уехала в Сирию воевать за террористов

Прокуратура Мурманской области возбудила уголовное дело в отношении местной жительницы, которая присоединилась к незаконному вооруженному формированию, действующему на Ближнем Востоке, передает Flashnord. Установлено, что из Мурманска женщина уехала в Стамбул, откуда, после прохождения медицинских курсов, – на подконтрольную боевикам территорию Сирии. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.