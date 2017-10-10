Тепловоз протаранил машину с полицейскими под Москвой

Тепловоз столкнулся с полицейским автомобилем на железнодорожном переезде в деревне Красная Сторожка под Сергиевым Посадом в Подмосковье, передает Life.ru. В момент инцидента в автомобиле находились водитель и старший наряда ППС.
По их словам, УАЗ заглох при переезде через железную дорогу. После столкновения автомобиль перевернулся. Сотрудники правоохранительных органов отделались ушибами и рваными ранами. В Сети появились кадры с места происшествия.
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