Тепловоз протаранил машину с полицейскими под Москвой

Тепловоз столкнулся с полицейским автомобилем на железнодорожном переезде в деревне Красная Сторожка под Сергиевым Посадом в Подмосковье, передает Life.ru. В момент инцидента в автомобиле находились водитель и старший наряда ППС.

По их словам, УАЗ заглох при переезде через железную дорогу. После столкновения автомобиль перевернулся. Сотрудники правоохранительных органов отделались ушибами и рваными ранами. В Сети появились кадры с места происшествия.